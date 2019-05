Le jeu Steep gratuit sur Uplay

© Ubisoft

Les pistes sont ouvertes !

C'est gratuit à vie

Sorti en 2016,permet aux joueurs de dévaler les montagnes enneigées via plusieurs disciplines comme le ski, le snowboard le en parapente. Il est même possible d'utiliser un wingsuit pour prendre de la hauteur et ressentir toujours plus de sensations.a été moyennement accueilli par la critique il y a trois ans, avec une moyenne Metacritic de 72% (pour sa version PC).Cependant, nous n'allons pas bouder notre plaisir pour autant, car Ubisoft metà disposition des joueurs gratuitement via. Cette offre est valable dès maintenant et. Pour obtenir le titre, il faut se rendre à cette adresse et se connecter à un compteIl s'agit uniquement du jeu de base sans ses extensions. En effet, pour jouer aux épreuves des Jeux olympiques d'hiver, il va falloir débourser quelques euros. Du contenu est régulièrement ajouté eten est actuellement à sa sixième saison. Quoi qu'il en soit, cet exemplaire gratuit restera à vie dans votre bibliothèque