Red Dead Online sort de sa phase bêta avec une grosse mise à jour

Source : PlayStation Blog

a mis les bouchées doubles pour sortir son mode en ligne de la tourmente et cela se concrétise par une énorme mise à jour.Ainsi, des nouveautés de gameplay pour le Online de Red Dead Redemption 2 ont été ajoutées avec ce patch. En plus de nombreuses améliorations et autres corrections de bugs, le contenu s'est aussi nettement densifié alors que les joueurs reprochaient justement à Rockstar le cruel manque d'activités en ligne.Des missions narratives inédites jouables en coopération voient donc le jour dans le cadre de l'histoire «». De leur côté, les missions libres accueillent de nouveaux personnages issus de la campagne solo, le poker entre amis fait son apparition et des armes comme le revolver LeMat peuvent désormais être achetées.Rockstar Games ne compte pas en rester là puisque d'autres éléments seront ajoutés dans les semaines qui viennent. Sur PS4, les joueurs qui ne sont pas abonnés au PlayStation Plus peuvent(à condition de posséder une copie debien évidemment).