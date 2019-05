Ventes : Rockstar Games annonce 110 millions de GTA 5 et 24 millions de Red Dead Redemption 2

Rockstar Games compte ses millions

En ce qui concerne, Take-Two Interactive a annoncé avoir livré un total de 24 millions de copies du jeu. Un joli score pour le titre signé Rockstar Games, qui a globalement convaincu les joueurs, même si certains n'ont pas su passer outre (entre autres) son rythme relativement lent Ce n'est toutefois pas grand chose par rapport à l'autre licence phare de Rockstar Games :. En effet, le jeu GTA V, lancé initialement en 2013 sur ces bonnes vieilles PS3 et Xbox 360, cumule aujourd'hui un total de 110 millions de ventes, toutes versions confondues. Rappelons que le titre a également été porté sur PC, puis sur PS4 et Xbox One.Un GTA V qui,. Le titre est d'ailleurs le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, derrière Tetris et Minecraft. Reste à savoir maintenant à combien de millions pointera Red Dead Redemption en 2024... et si Rockstar Games ressortira le jeu sur les futures PS5 et Xbox One nouvelle génération.