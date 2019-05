Sony met en ligne un documentaire de 2 heures sur la création de God of War

Trois années de développement résumées en deux heures

La création d'un jeu vidéo ne se fait pas sans heurts et doutes, l'équipe derrière God of War l'a rapidement compris. L'exclusivité à destination de la PS4 a été maintes fois récompensée par le prix du « Jeu de l'Année » ces derniers mois, mais la dernière épopée en date de Kratos et Atreus ne s'est pas faite en un jour.vient tout juste de sortir unsur les coulisses du jeu. Pendant presque deux heures, Cory Barlog et ses équipes reviennent sur la production parfois chaotique de ce titre qui aura fini par marquer la génération de la PS4. Les thèmes du sacrifice, de la famille, du doute et du triomphe sont au centre de ce documentaire.Pour visionneren français, pensez à bien activer les sous-titres dans les paramètres de la vidéo en haut de cet article. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter quelques années pour découvrir la suite de cette incroyable saga qu'est