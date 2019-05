Microsoft a breveté une manette Xbox dotée de braille

Le braille s'invite du côté de Xbox

Source : Techradar

Après la sortie de son Adaptative Controller en 2018,continue sur sa lancée en voulant aider les utilisateurs handicapés. Ainsi, la marque a déposé un brevet pour une manette inédite qui s'adressera aux joueurs malvoyants. Rappelons tout de même que breveter un concept ne veut pas forcément dire que cela débouchera sur quelque chose de concret à l'arrivée.semble donc se pencher vers. Les joueurs malvoyants auraient ainsi la possibilité de jouer normalement via un bloc fixé à l'arrière du controller. Il se diviserait en neuf zones pour lire le braille et six palettes supplémentaires viendraient s'ajouter pour permettre à l'utilisateur d'écrire.Depuis déjà de nombreux mois, Xbox s'est investi dans le domaine du handicap et cette tendance devrait se poursuivre dans les années qui viennent. Le jeu vidéo est donc en passe de s'adresser vraiment à tout le monde.