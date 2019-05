Le Solitaire de Windows accède au Hall of Fame mondial du jeu vidéo

Un jeu que personne ne pourra oublier

Le Solitaire inspire toujours

Source : Neowin

C'est en 1990 avec Windows 3.0 quefait son apparition sur ordinateur. À la base, il était uniquement censé initier l'utilisateur à manier l'innovante souris devenue par la suite indispensable. Le jeu de Microsoft restera longtemps inchangé avant de subir une grosse refonte en 2012 avec de nombreuses options inédites à la clé (comme la possibilité de sauvegarder une partie par exemple).Ainsi, il aura fallu attendre cette année 2019 poursoit officiellement intronisé au Hall of Fame mondial du jeu vidéo. Trois autres titres accompagnent le jeu de cartes pour cette intronisation dontet. Le Hall of Fame reconnaît ainsi quea permis de capter une plus large audience que les joueurs chevronnés et qu'il a même pavé la route pour ce qu'est ensuite devenu le casual gaming.Personne ne peut nier l'impact dusur un marché qui continue de proposer des jeux similaires, en particulier sur les smartphones et les tablettes. Le Hall of Fame est ainsi bien garni en hits légendaires commeet maintenant