Star Citizen est en accès gratuit pendant une semaine

Une semaine complète offerte

Le mois dernier,recevait son update 3.5 , soit la plus grosse mise à jour de cette année 2019. Au programme, une immense planète baptisée ArcCorp s'est ouverte aux aventuriers et plusieurs options ont aussi été ajoutées, comme la possibilité de pouvoir créer un avatar féminin. Bref, le contenu du jeu développé par Cloud Imperium Games continue de s'étoffer.Depuis le, l'événement « Free Fly » permet à tous les utilisateurs de jouer. Tout le monde a donc accès à l'univers du jeu ainsi qu'à cinq vaisseaux : l'Aegis Avenger Titan, l'Anvil Arrow, le MISC Prospector, le Drake Cutlass Black et Drake Dragonfly.Afin d'activer cette période d'essai, il est nécessaire de se munir du codeet de se rendre à cette adresse en suivant les instructions. Le site demande seulement de se connecter (ou de créer un compte), puis d'entrer le code pour télécharger Star Citizen.