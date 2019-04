Respawn retarde le développement de Titanfall 3 pour se concentrer sur Apex Legends

Crédits : EA Games

Le rythme des mises à jour d'Apex Legends ne sera pas augmenté

En plus d'Apex Legends et Titanfall, Respawn travaille également sur Star Wars Jedi : Fallen Order

Les projets liés à Titanfall repoussés à plus tard

Véritable phénomène lors de sa sortie début février, il est désormais l'heure pourde passer la seconde. En tout cas, c'est ce que semble penser tout un pan des joueurs du Battle Royale. Mais pour Respawn Entertainment, hors de question de se transformer en usine et de ruiner la santé de ses développeurs.Respawn l'écrit clairement dans son billet : «», répondant ainsi à demi-mot à celles et ceux prenant un certainen exemple. Un message qui peut sembler opportun, quelques jours seulement après les terribles révélations de Polygon sur le rythme de travail des équipes dédiées au Battle Royale star de Epic Games.Aussi pour garder le moral de ses équipes dans le positif, Respawn cadre-t-il clairement sa feuille de route en admettant que. Les divers patchs qui seront mis en ligne entre deux saisons seront ainsi dédiés à la correction de bugs et à de l'équilibrage.À ce propos,qui se tiendra en juin en marge de l'E3.Principale conséquence de cette canalisation des ressources : tous les projets liés de près ou de loin àse voient repoussés séance tenante. Rappelons en effet que si nous avions d'abord cru qu'Apex Legends prendrait la place d'un Titanfall 3 dans le calendrier d'EA Games, l'éditeur assurait qu'un nouveau jeu estampillé de la licence sortirait en 2019.Mais que les fans de Star Wars se rassurent :est lui toujours prévu pour une sortie au 15 novembre 2019. Comme l'indique Drew McCoy, directeur exécutif d'Apex Legends, l'équipe dédiée à Fallen Order est totalement indépendante de celle s'occupant d'Apex et de Titanfall.