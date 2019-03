Les configurations requises pour The Division 2 sont de sortie

Le Snowdrop Engine de Massive Entertainment vrombit sous DX12

Quelle config pour jouer à The Division 2 ?

Première bonne nouvelle :semble être assez peu gourmand. Deuxième bonne nouvelle : le titre adore DirectX12.C'est ce que l'on apprend de TechPowerUp , qui se fait l'écho des informations partagées par Ubisoft et des premiers retours concernant les performances du jeu d'un point de vue technique.Dans certains scénarios, le moteur Snowdrop, développé en interne par les suédois de Massive, serait capable de gagner 10 à 20 FPS sous DX12, passant ainsi d'une scène animée à 59 FPS sous DX11 à un minimum de 80 FPS sous la dernière version de DirectX. Les GPUs AMD, devraient en outre être à la fête grâce à l'utilisation de l'Async Compute par le jeu, note le site spécialisé.Pour ce qui est des configurations recommandées en elles-mêmes, Ubisoft indique que son soft pourra être propulsé à 60 FPS en 1080p par un combo Ryzen 5 1500X/RX 480/8 Go de RAM (ou Core i7-4790 et GTX 970), et à 60 FPS en 1440p grâce à un Ryzen 7 1700, doublé d'une RX Vega 56 et de 16 Go de RAM (ou i7-6700K et GTX 1070).En revanche, pour passer en 4K et continuer à bénéficier d'un framerate solidement calé à 60 FPS, la configuration recommandée passe à un triptyque Ryzen 7 2700X/Radeon VII/16 Go de mémoire vive (ou un Core i9-7900X doublé d'une RTX 2080Ti).