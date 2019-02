Le film "Un jour sans fin" adapté en jeu en réalité virtuelle (sur PS4 et PC)

Un jour sans fin, le retour 26 ans plus tard (en VR)

Le jeu, développé spécialement pour la réalité virtuelle, permettra aux joueurs de suivre les aventures de Phil Connors Jr, le fils du personnage campé par Bill Murray dans le célèbre long métrageLe jeu, baptisé, arrivera donc. Le titre sera supervisé par Sony Pictures VR, et, qui a déjà oeuvré sur des titres comme Rime, ou encore The Sexy Brutale.Le titre devrait prendre des airs d', avec de multiples embranchements en fonction des choix du joueur. Les développeurs annoncent d'ores et déjà, et le joueur sera plongé dans une boucle temporelle (comme dans le film), dans la maison de Phil Connors Jr, située à Punxsutawney.Selon Jake Zim, Vice-Président de Sony Picture VR, «». Ce dernier précise que le jeu conservera bien sûr le côté « comédie noire » du film. A noter que deux autres titres en réalité virtuelle sont en gestation du côté de Sony Pictures VR.