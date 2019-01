Mad Box : découvrez les premières images de la manette

Une manette révolutionnaire pour la Mad Box ?

Depuis quelques semaines, le studio à l'origine de Project CARS communique sur une future console surpuissante à venir, la Mad Box . Selon son PDG, Ian Bell, le studio a d'ores et déjà opté pour un look en ce qui concerne la console... et se met désormais à teaser la future manette.Sur Twitter, Ian Bell a donc partagé. Une manette qui reprend les grandes lignes que l'on connait déjà (sticks analogiques, croix directionnelles, gâchettes...), mais avec ici. Ce dernier permettrait d'afficher un clavier, mais également tout un tas d'informations diverses et variées en fonction du jeu. Les images montrent notamment ce que pourrait afficher la manette dans un jeu de course (tiens donc !).Evidemment, ce projet Mad Box, aussi alléchant soit-il, n'en est encore qu'au stade de concept, et il conviendra d'attendre les premières "" images et caractéristiques techniques définitives pour s'emballer (ou pas). Selon toute vraisemblance,