Farming Simulator lance sa ligue e-sport avec 250 000€ à la clé

Du 3 contre 3 et 250 000€ de cash prize sur la saison

Source : Farming Simulator

Ce sera le cas de Farming Simulator qui organisera sa première grande ligue cette année.C'est le studioqui a annoncé la nouvelle via un communiqué. On y apprend que lasera composée d'une dizaine de tournois organisés dans toute l'Europe. À la fin de cette saison, les meilleures équipes s'affronteront pour recevoir un beau chèque de 100 000€. De nombreuses récompenses seront mises en jeu et leglobal atteindra les 250 000€.La licence s'était déjà essayée à la compétition en 2018 avec leet la ligue présentée aujourd'hui par l'éditeur suisse s'inspirera grandement de ce modèle. Si beaucoup de détails doivent encore être éclaircis, GIANT Software a tout de même précisé que la ligue sera ponctuée par des affrontements en 3 contre 3 uniquement.Étant donné la popularité de la franchise en Europe, il n'est pas étonnant de voir une ligue e-sportdébarquer sur le continent. Les développeurs ont également promis que cette compétition restera fidèle à l'esprit du jeu.