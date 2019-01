Steam met fin au support de Windows XP (et Windows Vista)

Steam invoque une prochaine incompatibilité avec Windows XP et Vista

Comme prévu,a annoncé la fin du support pour les systèmes Windows XP et Windows Vista.incite ainsi les joueurs irréductibles à se diriger vers une version plus récente de l'OS de Microsoft, à savoir Windows 7, 8 ou Windows 10.Une annonce qui devrait impacter un nombre très minime de joueurs, puisqu'en décembre, seulement 0,12 % des joueurs Steam étaient sur Windows XP, et ils étaient moins de 0,09 % sur Windows Vista.Selon la plateforme : «».Selon la page dédiée , Steam indique que les joueurs étaient connectés à la plateforme depuisà plus de 66 %. Juste derrière, on retrouve Windows 7 64 bits à 27 %, et Windows 8.1 64 bits à 3,7 %.