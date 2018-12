Metro Exodus disponible plus tôt que prévu !

Metro Exodus disponible une semaine avant la date initiale

Excellente nouvelle pour tous les joueurs qui attendent impatiemment de pouvoir mettre la main sur le nouvel opus de la saga. En effet, Deep Silver et 4A Games ont tout récemment annoncé qu'après 5 années de développement, Metro Exodus est à présent Gold.L'autre bonne nouvelle, c'est que le jeu sortira légèrement en avance par rapport à la date de sortie initialement annoncée. C'est donc dès le 15 février 2019 qu'il sera possible de se lancer dans cette toute nouvelle aventure. Pour l'occasion, il est d'ores et déjà possible de découvrir la séquence d'introduction du jeu.» explique ainsi Klemens Kundratitz, PDG de Deep Silver.