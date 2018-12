Street Fighter V : des pubs DANS le jeu

Des pratiques classiques... pour les free-to-play

Source : Capcom

Ainsi, les "contenus sponsorisés" feront leur entrée dansà partir du 11 décembre. Lesauront pour but de promouvoir les compétitions autour du jeu, les différents DLC et autres bundles. Elles s'afficheront sur les écrans de chargement avant un combat, sur certaines tenues et dans plusieurs arènes.Heureusement, Capcom laissera le choix au joueur d'afficher ou non les annonces en question. Cependant, si un utilisateur décide de ne plus les voir, il sera pénalisé dans sa progression. En effet, la "Fight Money" supplémentaire disparaîtra et des costumes inédits ne seront pas accessibles. Il faudra finalement se passer d'une partie du contenu du jeu...Si cette pratique est courante dans un free-to-play, elle est assez inédite dans un titre payant comme Street Fighter V. En plus de devoir sortir le porte-monnaie pour acheter une copie du soft, les joueurs devront supporter des publicités omniprésentes, à la manière d'un jeu mobile gratuit. Capcom pourrait être vivement critiqué dans les jours qui viennent.