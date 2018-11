The Elder Scrolls : Blades sortira finalement en début d’année 2019

Capture d'écran du tweet de Bethesda. © Twitter

Les inscriptions pour la bêta sont ouvertes

Très occupé à réparer un Fallout 76 dont on ne compte plus les bugs, Bethesda a annoncé hier quesortira finalement au début de l'année prochaine sur iOS et Android.En guise de lot de consolation, l'éditeur annonce que les inscriptions à l'accès anticipé de son jeu mobile sont dès à présent ouvertes. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel du jeu, et créez-vous un compte Bethesda si vous n'en avez pas déjà un.Présenté comme "" à l'E3 2018, Blades prendra la forme d'un action-RPG à la première personne où il sera possible de jouer aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait.