Bientôt une série animée Devil May Cry, par le créateur de Castlevania

Vers un « bootleg multiverse » Castlevania x Devil May Cry ?

L'an dernier, Netflix accueillait la série animée Castlevania, dont la seconde saison est disponible depuis peu. Une série supervisée par Adi Shanktar, qui vient d'annoncer avoir acquis les droits de la licence(Capcom) pour une nouvelle série animée à venir.A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si cette nouvelle série Devil May Cry sera également hébergée par Netflix, mais le créateur a d'ores et déjà annoncé son intention de réunir les deux univers (avec Castlevania) au sein d'un mystérieux «» qui fait déjà hurler plus d'un fan...A noter pour la petite histoire que Devil May Cry a déjà fait l'objet d'une série animée en 2007, qui permettait de suivre les aventures de Dante sur 12 épisodes. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra cette nouvelle série DMC, et surtout si elle sera hébergée par Netflix ou par un autre service de VOD. Avant la série, les fans pourront retrouver Devil May Cry sur leur PS4, Xbox One et PC via le cinquième opus de la série, attendu au mois de mars.