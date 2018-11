Soldes d'automne : le Humble Store vous offre Sins of a Solar Empire

C'est les soldes d'automnes !

Noël avant l'heure. Le Humble Store, connu pour proposer de manière régulière des jeux vidéo à prix libre via son Humble Bundle, a lancé une offre exclusive valable jusqu'au dimanche 18 novembre, à dix heures, heure du Pacifique. Pour la somme de zéro euro, chaque utilisateur pourra s'offrir gratuitement le jeu vidéo Sins of a Solar Empire dans le cadre des soldes d'automne lancées par la société.Pour ce faire, quelques conditions seront à respecter : vous créer un compte, de toute évidence, et souscrire à la newsletter de la plateforme.En outre, c'est l'occasion pour le Humble Store de vous faire atterrir sur sa boutique puisque les soldes d'automne ont commencé. Des dizaines d'autres titres ont donc été bradés pour l'occasion. L'ensemble des offres est à consulter sur le store d'Humble Bundle