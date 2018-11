GoRetro! Portable : la console nomade avec 260 jeux intégrés

Quelques spécifications techniques

Revivre l'expérience des jeux rétro

Déjà bien connu des amateurs de retrogaming, le groupesera de retour en boutiques à la fin du mois avec le lancement de la. A l'œil, difficile d'ignorer la ressemblance évidente avec le Game Boy. Cette nouvelle console portable intégrera plus de 260 jeux, dont certains sous licence Capcom, Tetris ou encore Data East.Parmi les jeux proposés par cette, on retrouvera notamment les trois premiers opus de la saga Megaman (sur NES), Ghosts'n Goblins, Gun Smoke, mais aussi Tetris, Bionic Commando, Mighty Final Fight ou encore Bad Dudes.Sous ses (vrais) faux airs de Game Boy, la GoRetro! Portable dispose d'un écran de 2,8" et peut fonctionner via 4 piles AAA (dix heures d'autonomie annoncées), mais aussi via un câble microUSB. La console dispose bien sûr de petits haut-parleurs, mais on pourra aussi utiliser la prise jack 3,5 mm pour relier le casque de son choix. Le concepteur promet une interface utilisateur intuitive, mais il faudra attendre encore quelques semaines pour juger de la qualité de l'ensemble.», indique Ron Pang, Directeur des ventes chez Retro-Bit.Aux Etats-Unis, la machine est affichéeà 35 dollars. Koch Media n'a pas encore annoncé de prix pour l'Europe, mais elle sera vraisemblablement commercialisée entre 40 et 45 euros.