Castlevania Requiem : Symphony of the Night et Rondo of Blood sur PS4

Une compilation Castlevania sur PS4

Quelques fonctionnalités supplémentaires

Bonne nouvelle pour tous les amoureux de la licence(dont le premier opus a vu le jour il y a 32 ans sur Famicom Disk System), puisque Sony vient de confirmer la disponibilité desur PS4.Le titre sera disponible le 26 octobre et permettra de retrouver deux épisodes particulièrement réussis :etEn effet, les joueurs PS4 vont ainsi avoir la possibilité de (re)découvrir Symphony of the Night, paru initialement en 1997 sur PSOne et SEGA Saturn, un opus qui reste aujourd'hui encore l'un des plus appréciés chez les fans. L'occasion aussi de profiter de l'excellent Rondo of Blood, lancé en 1993 sur PC Engine, qui permettait d'incarner Richter Belmont.Sony annonce des jeux qui bénéficieront de tous les bienfaits de la 4K et du 1080p, avec la possibilité d'utiliser différents fonds, eux aussi en HD. Différentes options graphiques seront également de la partie, histoire de retrouver les scanlines d'origine ou au contraire d'adoucir le tout, sans oublier des trophées pour les deux jeux. Castlevania Requiem utilisera également les vibrations de la DualShock 4, mais aussi son haut-parleur, sans oublier les sticks analogiques.Inutile toutefois de vous ruer chez votre revendeur favori pour réserver une version Blu-Ray de ce Castlevania Requiem, puisque Konami annonce un jeu disponible enuniquement, via le PS Store. Côté tarif, Castlevania Requiem sera affiché à 19,99 euros, avec toutefois une remise de 20% pour les abonnés PS Plus qui pré-commanderont le jeu.