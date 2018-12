Corée du sud : une loi contre le harcèlement sexuel dans les jeux vidéos ?

Report this toxic scrub

Alors que lacondamnait en juin dernier un homme soupçonné d'avoir conçu différentspour le jeu, le pays semble bien décidé à continuer sa guerre contre les dérives des. Une lutte sans fin qui pourrait bientôt passer par la création d'une nouvelle loi qui rendrait juridiquement punissable le harcèlement sexuel dans les jeux vidéo en ligne.En effet, d'après le site Dot Esports.com , un représentant de la commission de l'égalité des sexes et de la famille de l'Assemblée nationale sud-coréenne aurait récemment commencé à travailler sur une loi allant dans ce sens.Il faut dire que la grande majorité des jeux vidéo en ligne connaissent leur lot de joueurs toxiques. Et s'il s'agit la plupart du temps d'une toxicité se traduisant par des phrases commeou encore, il arriverait de temps à autres que les joueuses soient quant à elles, plutôt victimes de remarques sexuellement "explicites", voire carrément de harcèlement.Parmi les jeux vidéo particulièrement ciblés par cette potentielle future loi, OverWatch qui connaît un succès retentissant en Corée du Sud. Et comme tous les joueurs du FPS ont leur compte lié à leur numéro de sécurité sociale dans le pays, bien que l'article coréen original ne le précise pas, cette information pourrait bien être la méthode employée par l'unité de lutte contre la cybercriminalité du pays afin de retrouver les potentiels joueurs au comportement déviant.