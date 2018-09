Nintendo Switch : 5 millions de ventes au Japon - comme la PS2 en son temps

La Nintendo Switch en force au Japon

Palmarès des jeux Switch les plus vendus au Japon

Lancée le 3 mars 2017, la Nintendo Switch constitue un succès considérable pour le groupe nippon, avec des objectifs de ventes bien souvent explosés sur les principaux marchés. En France, le géant nippon espère pouvoir dépasser les 2 millions de machines écoulées d'ici la fin de l'année, une période qui sera notamment marquée par la sortie de Super Smash Bros Ultimate, et une (re)mise en avant du concept Nintendo Labo Du côté du Japon, on apprend que la Nintendo Switch a dépassé le 2 septembre dernier le cap des 5 millions de ventes. Un joli record pour Nintendo, qui fait ainsi jeu égal avec Sony et la PS2 en son temps, qui avait elle aussi mis 79 semaines pour atteindre ce même score.Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un record absolu pour Nintendo, puisque la Wii avait nécessité seulement 60 semaines de commercialisation pour dépasser les 5 millions de ventes sur l'archipel. Evidemment, c'est la Nintendo 3DS qui trône tout en haut du classement, la petite console nomade ayant mis 52 semaines pour parvenir à ce même score.Côté jeux, le public nippon a jeté son dévolu sur Splatoon 2, crédité de plus de 2,6 millions de ventes. En d'autres termes, plus d'un détenteur de Nintendo Switch sur deux au Japon a fait l'acquisition de ce titre orienté multijoueur. La seconde position est occupée par l'indéboulonnable Super Mario, avec son Odyssey , affichant près de 1,8 millions de ventes.Suivent Mario Kart 8 Deluxe avec 1,74 millions d'unités vendues, Zelda Breath of the Wild qui dépasse de justesse le million de ventes, suivi par Kirby Star Allies , avec un peu moins de 600 000 copies écoulées.