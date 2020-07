Untitled Goose Game sortira en version physique sur Switch et PS4 cet automne

Cette formule pour le moins originale a permis à Untitled Goose Game de s'écouler à 1 million d'exemplaires l'année dernière. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une édition physique contenant le jeu, un sticker, une carte du village et un livret sera mise en vente dès le 29 septembre 2020. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Just For Games. La version PS4 est à 29,99€ contre 34,99€ sur Switch.