Quand la NASA se sert de Starfield pour recruter

Si certains joueurs ont jugé le post de mauvais goût, la plupart l'ont pris avec humour. Ce dernier a été ensuite partagé sur le subreddit Starfield, et les réactions ont été assez nombreuses. Un joueur répond : « Les planètes sont encore plus arides pour de vrai, non merci, la NASA ! » Il est peu étonnant que l'agence spatiale, et notamment son équipe de recrutement, tente de capitaliser sur le succès de Starfield pour faire sa communication. Si vous n'êtes pas motivé à rejoindre les rangs de la NASA, mais que vous jouez en ce moment à Starfield, vous pouvez toujours consulter notre petit guide pour bien démarrer votre odyssée.