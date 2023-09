Voyager entre les planètes dans Starfield sans temps de chargement ? C'est possible !

Starfield a déjà rencontré un franc succès en accès anticipé, les fans de SF étant fortement attirés par son immense univers. En effet, le jeu est vaste. Très vaste même. En revanche, l'exploration spatiale qu'il propose n'est en rien proche d'un No Man's Sky, où il est possible de naviguer d'une planète à une autre en volant en basse orbite pour ensuite y atterrir. Au lieu de ça, les planètes peuvent être visitées en passant simplement par une interface de voyage rapide. Cet aspect casse un peu l'immersion, en plus d'occasionner des temps de chargement trop réguliers et d'être un peu monotone. Mais une autre solution est possible.