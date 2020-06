Focus Home Interactive s'offre Deck13, l'un des principaux studios allemands

Bonne nouvelle cette fois pour Focus qui, à la faveur de la publication de ses derniers résultats financiers, est fier d'annoncer le rachat du studio allemand Deck13. La transaction se monte à 7,1 millions d'euros et permet au Français de mettre la main sur des franchises comme Lords of the Fallen et The Surge.

Le studio et ses 60 employés avaient dégagé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros sur l'exercice 2019. De son côté, Focus Home Interactive annonce une croissance de 13% avec un chiffre d'affaires de 142,8 millions d'euros sur l'année fiscale mars 2019 / mars 2020, alors qu'il n'était que de 126 millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice du groupe progresse lui aussi (19,2 millions d'euros contre 14,1 un an plus tôt), mais, hélas, le nouvel exercice fiscal de Focus ne commence pas que par des bonnes nouvelles. L'éditeur doit effectivement tirer un trait sur Farming Simulator, le studio Giants ayant lui aussi opté pour l'autoédition.