Après la plus fine des PS5, voici la plus grosse des Xbox Series X

Il y a quelques jours, on découvrait une étonnante PS5 relookée et watercoolée, affichant seulement 2 cm d'épaisseur. Dans la foulée, c'est à Michael Pick (The Casual Engineer) que l'on doit une version revisitée de la console concurrente, la Xbox Series X. Toutefois, pas question de miniaturisation ici, puisque l'objectif était de mettre au point une console fidèle au modèle de base, mais 600 % plus imposante.