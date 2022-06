L'industrie du jeu vidéo (et ses "pratiques trompeuses") dans le viseur de l'UFC-Que Choisir

C'est une véritable coalition d'associations de consommateurs qui fait face au monde du jeu vidéo. L'UFC-Que Choisir et vingt autres associations européennes ont décidé d'interpeller une dizaine d'éditeurs et de mettre en demeure EA Games (l'éditeur de FIFA, Battlefield et autres). Ils souhaitent que tous cessent ce que les organisations considèrent comme des pratiques trompeuses, sur un marché qui, sur le Vieux Continent, compte près de 500 millions d'adeptes.