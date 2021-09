Lemmings : ces pauvres rongeurs que l'on a massacré par dizaines

Sur le fond, Blood Money était un « bête » shoot them up. Techniquement très abouti, doté d’un gameplay aux petits oignons et d’une difficulté savamment dosée, certes, mais un simple shoot them up quand même. Or, le genre est très, très populaire à la fin des années 80 et d’autres studios vont très vite montrer qu’ils sont plus doués que DMA Design sur ce créneau : des jeux comme Battle Squadron (Innerprise), R-Type (Factor 5) ou Xenon 2 Megablast (The Bitmap Brothers) – pour ne citer que les meilleurs de l’Amiga 500 – sont sensiblement au-dessus de Blood Money.