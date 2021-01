La saga Monkey Island : peut-être les meilleurs point & click humoristiques ?

Une filiation logique puisqu’à la tête de ces projets, on trouve Ron Gilbert. Pour Lucasfilm Games, il signa aussi Zack McKraken and the Alien Mindbenders ainsi qu’Indiana Jones et la Dernière Croisade et Day of the Tentacle… mais ça, c’est une autre histoire. Revenons aux Caraïbes. Guybrush Threepwood souhaite devenir pirate et, pour ce faire, il doit voir le Conseil des Pirates. En chemin, il croise un pirate du nom de Mancomb Seepgood – les anglophones noteront le parallèle – un autre décidé à faire la promotion de Loom dont la sortie est intervenue quelques mois plus tôt, et un chien très bavard.