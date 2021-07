Chip’n Dale Rescue Rangers : leur tactique c’est l’attaque, sur NES

À l’instar de Duck Tales, Chip’n Dale sur NES eu droit à un second opus, lancé en 1993. Un Chip’n Dale Rescue Rangers 2 plus abouti, plus travaillé d’un point de vue scénaristique, et qui reprenait évidemment le gameplay inauguré par le premier épisode, avec la possibilité ici de jeter les caisses en diagonale notamment.

Un second épisode un poil (de Tamia) plus long que son aîné, dont la durée de vie ne dépassait pas l’heure de jeu malgré tout, mais qui reste moins mémorable que le premier Chip'n Dale Rescue Rangers, qui constitue un véritable « classique » de l'ère 8 bits, et qui est entré depuis longtemps déjà dans la légende de la NES.