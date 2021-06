The Magical Quest starring Mickey Mouse : une triplette indispensable sur Super Nintendo ?

Et évidemment, à peine la cartouche insérée dans la Super Nintendo et cette dernière mise sous tension, le jeu nous accueille avec un écran titre tout simple, qui permet de découvrir Donald, Dingo, Pluto et Mickey en arrière-plan, et soutenue par une musique juste magnifique, l’ensemble nous invitant à presser la touche Start. Dès lors, on a droit à une introduction très « Disney », avec des visuels ultra-colorés, et toujours cette musique fantastique, signée Mari Yamaguchi, à l’œuvre notamment sur un certain Super Ghouls’n Ghosts . Le synopsis est un peu niais oui (on est sur du pur Disney de l’époque), et après une petite minute démarre alors cette aventure, plongeant le joueur dans le premier des six mondes magiques promis par la boite du jeu.