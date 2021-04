Gargoyle’s Quest sur Game Boy : entre Ghosts’n Goblins, Zelda II: Adventure of Link et Final Fantasy

En effet, à l’époque, pas d’Internet ou (très peu) de magazines, et pour s’offrir un nouveau jeu vidéo, on se fiait généralement à la licence associée, au bouche à oreille ou encore (et c’était bigrement risqué) à la jaquette du jeu. Ce fut (heureusement pour moi !) le cas avec ce Gargoyle’s Quest sur la Game Boy de Nintendo.

En effet, outre une jaquette qui attire irrémédiablement l'oeil, à l’arrière de la boite, on promet « des graphismes d’une grande finesse », ou encore une « nouvelle et fascinante aventure », en incarnant Firebrand, fière gardienne du Royaume des Goules. Qui plus est, le titre bénéficie en plus du « seal of quality » Capcom, gage (pour le fan de Megaman que j’étais/suis) indéfectible d’un excellent jeu à découvrir.