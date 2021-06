E3 2021 : suivez l'Ubisoft Forward avec nous ce soir à 21h

Il faudra s’attendre à un programme plutôt chargé cette année ! Outre les évidentes annonces autour d’un nouveau DLC pour Assassin's Creed Valhalla, de nouvelles informations à se mettre sous la dent au sujet de Far Cry 6 ou encore davantage de détails au sujet de Riders Republic, l’éditeur français devrait également annoncer de nouveaux jeux pendant sa conférence — laquelle devrait durer une heure.

En effet c’est ce soir que le voile devrait être levé sur Rainbow Six : Extraction , le spin-off de Rainbow Six Siege inaugurant un mode « zombies » (ou « infectés », comme vous préférez). On sait également qu’Ubisoft mise beaucoup sur la réalité virtuelle pour son développement, et pourrait donc nous faire la démonstration d’un Assassin's Creed VR ainsi qu’un certain… Splinter Cell.

Enfin, c’est dans l’air depuis hier : une suite pour Mario + The Lapins Crétins serait également dans les cartons. Quant à savoir si elle sera annoncée ce soir chez Ubisoft, ou mardi chez Nintendo, le doute demeure.

