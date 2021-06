Durant le mois des fiertés, Dontnot offre Tell me Why sur PC et Xbox

Nous sommes le 1er juin. Ainsi, et jusqu'au 30 juin, nous sommes dans le mois des fiertés, une période pour célébrer les communautés

LGBTQIA+. Déjà engagé sur le sujet, le studio français Dontnod a voulu faire un geste auprès des joueurs : durant toute cette période, il est possible de récupérer gratuitement son jeu Tell me Why sur PC (Steam et Windows 10 ) et consoles Xbox. Une fois le jeu récupéré sur la plateforme de votre choix, pas besoin de se presser : il restera accessible dans votre bibliothèque même une fois le Pride Month terminé.

Il faut dire que l'un des sujets centraux de ce jeu épisodique est le fait que l'un de ses héros, Tyler, est un homme trans. Dans son billet, Dontnod assure avec ce geste veut bien entendu donner accès au jeu à un maximum de gens, mais aussi les inciter à dépenser leur argent dans des entités orientées vers l'aide aux communautés trans et queer. Si les liens relayés par le développeur vous intéressent, vous pouvez les retrouver via le lien ci-dessous.