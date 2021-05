Stadia : malgré les récentes déconvenues, Google affirme que la plateforme se porte bien

On apprenait récemment que Stadia mettait un coup d’arrêt, 14 mois après son lancement, aux productions en interne pour, à la place, mettre sa technologie au service d’éditeurs tiers, et ainsi envisager des partenariats et associations avec des studios de renom comme Capcom, Square Enix et bien d’autres. Cette décision a notamment conduit au départ de nombreux développeurs et de Jade Raymond, qui dirige la partie Haven Studios.

Mais la plateforme, qui lançait son service gratuit en avril dernier, continue de se heurter à la concurrence. C’est pourquoi, d’après les dires de son responsable marketing, la plateforme souhaite désormais mettre l’accent sur le développement de sa technologie et les partenaires commerciaux.

Malgré tout, Nate Ahearn répète que la plateforme se porte bien et qu’elle se concentre toujours sur la création de valeurs pour aussi bien contenter les joueurs que les partenaires. La plateforme prévoit donc de lancer une centaine de jeux durant l’année 2021 et de continuer à apporter son soutien aux studios indépendants grâce au programme Stadia Makers.

Cette aide fournie aux studios leur permet d’assurer un bon lancement de leur jeu grâce à la plateforme. Une solution aussi bien pour les studios indés que pour la plateforme, mise en place pour faire de l’écosystème vidéoludique de Google un endroit idéal pour le jeu vidéo sur les supports de la marque.