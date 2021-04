Lost Soul Aside : très discret depuis 2018, le projet resurgit en s’offrant 18 minutes de gameplay

L’action-RPG a commencé à faire parler de lui en 2016 et n’était, à l’époque, qu’un jeu développé par une seule et même personne, Yang Bing, et soutenu par Sony Interactive dans le cadre de son programme China Hero Project. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet a bien évolué, si on le compare à la séquence qu’il nous offrait au moment de sa révélation.

S'il avance à son rythme, le développement devrait se poursuivre sereinement au sein du modeste studio, qui comptabilise 30 employés à l’heure actuelle. Plus tôt dans l’année, il a reçu le soutien de Tencent. C'est donc l’occasion pour l’éditeur chinois de faire l’acquisition d’une participation minoritaire, à hauteur de 10 %, au sein de la société UltiZero Games.