La PlayStation 5 s’est déjà vendue à 7,8 millions d’exemplaires d’après le dernier décompte

Chez Sony, ce sont plus de 338,9 millions de jeux qui ont été vendus sur l’année fiscale 2020-2021 (PS4 et PS5 confondues). 17 % (58,4 millions) étaient des jeux first-party (édités par Sony Interactive Entertainment). Et la tendance est la même partout : la vente de jeux en dématérialisé supplante désormais largement celle des jeux physiques.

65 %, soit 220 millions de titres, ont été achetés pendant l’année en version numérique. C’est 12 % de plus que l’an dernier. Évidemment, il faut prendre en compte un certain effet « confinement », qui pousse les joueuses et les joueurs à se tourner vers les magasins de jeux en ligne comme le PS Store.

À ce titre, le service PlayStation Plus (qui offre l’accès aux jeux vidéo en ligne et permet de récupérer, sans surcoût, une sélection mensuelle de jeux sur PS4 et PS5) signe également une très belle année. Le nombre d’abonnés passe de 41,5 millions à 47,6 millions, soit 6,1 millions de nouveaux adhérents sur un an.