Sony promet plus d'exclusivités sur PS5 que sur ses précédentes consoles

Les prochains mois seront chargés au niveau des exclusivités qui débarqueront sur PS5. Que ces titres soient totalement exclusifs ou juste temporairement, Sony a massivement investi dans ce domaine. Returnal arrivera le 30 avril, Ratchet & Clank: Rift Apart en juin, Deathloop en septembre et nous attendons des nouvelles d'un certain Horizon Forbidden West. Tout cela sans compter sur Gran Turismo 7, God of War ou encore Final Fantasy XVI .