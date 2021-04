Deathloop, le prochain jeu d'Arkane Lyon, repoussé au mois de septembre

Présentée pour la toute première fois à l'E3 2019, Deathloop est une nouvelle licence imaginée par les créateurs de Dishonored . Dans ce titre, le joueur plongera sur Blackreef. Cette île abrite un conflit sans fin entre deux assassins dont un certain Colt. Ce dernier est prisonnier d'une boucle temporelle et doit affronter les habitants de ce territoire hostile. Pour cela, il dispose d'armes et de compétences surnaturelles. Au fil de l'aventure, le joueur devra abattre huit cibles différentes.