Yokô Tarô (NieR) serait déjà au travail sur un nouveau jeu indé chez Square Enix

Accomplissant dans l’ombre un travail de fourmi depuis la sortie de NieR: Automata, le créateur japonais revient de plus en plus sur le devant de la scène après avoir œuvré dans des projets annexes tels que SINoAlice et Final Fantasy XIV: Shadowbringers.

Yokô Tarô n’a jamais paru aussi actif que ces derniers temps. Avec la sortie de NieR Replicant ver. 1.22474487139, il s’apprête à redonner vie à l’un de ses chefs-d’œuvre. Une nouvelle visibilité pour la saga NieR, qui sera complétée, dans les mois à venir, par le lancement européen de NieR Re[in]carnation, un jeu mobile sur lequel il occupe le poste de directeur créatif.