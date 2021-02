Devolver Digital publie Minit Fun Racer, un jeu dont 100% des recettes iront à des oeuvres caritatives

En 2018, les développeurs Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann proposait Minit. Dans ce titre en noir et blanc aux graphismes old school, le but est simple : arriver au bout de l'aventure. Mais il y a un hic : un compte à rebours de 10 secondes, à l'issue duquel le héros meurt automatiquement et revient au début de l'aventure. Il faut alors résoudre des énigmes simples et trouver des objets pour obtenir plus de temps et aller toujours plus loin dans la course.

Aujourd'hui, Minit Fun Racer reprend ce concept, mais sous la forme d'un jeu de course. Sur son scooter, le héros doit cette fois aller le plus loin possible sur la route en évitant les obstacles et en ramassant des pièces afin d'améliorer son équipement.