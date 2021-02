BlizzCon 2021 : Diablo II Resurrected remet le vénérable ancêtre au goût du jour

Diablo II: Resurrected est prévu pour 2021 en deux versions. La première intégrera le jeu et son extension Lord of Destruction pour 39,99 euros alors que la seconde - baptisée Prime Evil Collection - coûtera 59,99 euros. Elle regroupera Diablo II, Lord of Destruction, Diablo III, Reaper of Souls et le Nécromancien. Pour les possesseurs de Diablo 3 et de son extension, la Prime Evil Collection ne sera facturée « que » 49,99 euros.