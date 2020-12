Raw Fury publie ses modèles de contrats et offre de précieuses ressources aux développeurs de jeux indépendants

Raw Fury espère que d’autres s’inspireront de sa démarche, qu’il estime relever du bon sens alors que les développeurs ne sont jamais frileux à partager leurs ressources en matière de programmation. Une bonne action à quelques jours de Noël en somme, dont l’éditeur espère qu’elle lui évitera de finir dans la liste des cancres de Santa Claus (« Santa’s shit list », en VO).

Fondé en 2015, Raw Fury a publié des titres comme Gonner, Bad North et plus récemment Call of the Sea. Un catalogue encore modeste, dont on ne doute pas qu’il se remplira allègrement en 2020 grâce à ce genre d’appel du pied aux développeurs indépendants.