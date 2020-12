Produit audio le plus populaire du moment, l’écouteur True Wireless bénéficie d’une croissance insolente et d'un dynamisme impressionnant. Si Apple reste le constructeur incontournable, capable d'orienter le marché, l’offre reste extrêmement variée. Modèle simple ou à réduction de bruit, résistant à l’eau ou non, audiophile ou intégrant des fonctions avancées, il y a en a pour tous les goûts et tous les budgets.