Retrouvez-nous en live sur Watch Dogs: Legion !

On les a attendus un peu plus longtemps que prévu, mais ils sont enfin là. Enfin, pas tous. Comme chacun sait, le line-up 2020 d’Apple comprend l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Et, pour l’heure, seuls le modèle classique et le « Pro » sont disponibles à l’achat.