Le concert The Symphony of Four Worlds sera diffusé dès ce soir 20h en ligne

Je ne sais pas ce que vous comptez faire ce soir autour de 20 heures, mais personnellement, je sais que mes oreilles seront complètement accaparées par The Symphony of Four Worlds. Derrière ce nom se cache un concert philharmonique dédié à la musique composée par Darren Korb pour les quatre jeux du studio Supergiant Games, à savoir Bastion, Transistor, Pyre et le récent Hades.

Diffusé en direct de Wroclaw en Pologne dans le cadre du Game Music Festival, ce concert pourra donc être écouté en live dans quelques heures sur YouTube et Twitch. Cette diffusion gratuite en ligne intervient « grâce » à la pandémie actuelle (notez qu'il est possible de donner un peu d'argent sur le site officiel pour soutenir l’initiative et profiter de diverses récompenses numériques), tandis que les pistes jouées ont été arrangées par le Sound Factory Orchestra, conduit par Robert Kurdybacha.

Demain à la même heure, ce sont les musiques de Baldur’s Gate III et Divinity: Original Sin II qui seront à l'honneur, toujours au même endroit.