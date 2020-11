FIFA 21 sera moins riche sur PC que sur consoles, EA s'explique

À l'instar d'autres titres (Assassin's Creed Valhalla, DiRT5, WRC9…), FIFA 21 permet aux détenteurs d'une console PS5 ou Xbox Series X de procéder à la mise à jour gratuite du jeu en version « next-gen ».

Une excellente nouvelle donc pour celles et ceux qui avaient déjà fait l'acquisition du jeu sur PS4 et/ou Xbox One, et qui ont (ou vont) migrer vers la nouvelle génération.