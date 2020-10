FIFA 21 : des ventes (physiques) en baisse de 42 % au Royaume-Uni (mais en tête des ventes quand même)

Malgré tout, FIFA 21 signe le meilleur démarrage d'un jeu vidéo (en version physique) pour l'année 2020 et devance Animal Crossing: New Horizons ou encore The Last of Us Part 2.

Côté répartition des ventes sur consoles, la PS4 s'accapare 62 % des ventes, contre 36 % pour la Xbox One et 2 % pour la Nintendo Switch.