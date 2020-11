Shenmue III : une sortie sur Steam le 19 novembre

La légendaire franchise Shenmue, dont le deuxième opus est sorti en 2001, a enfin reçu 18 ans plus tard ce qui s'annonçait comme l'épilogue d'une formidable saga qui a révolutionné le monde du jeu vidéo il y a près de 20 ans.

Ce troisième épisode, lancé via une campagne Kickstarter, avait déjà commencé à décevoir à plus d'un titre. 70 000 backers ont supporté le jeu, la plupart en pensant que la version PC sortirait sur Steam. Quelle ne fut pas leur déception lorsque Yu Susuki, créateur de la franchise, a finalement préféré en faire une exclusivité temporaire sur l'Epic Games Store.

Un an s'est bientôt écoulé depuis la sortie initiale de Shenmue III, qui a rencontré un succès plus que mitigé, avec seulement 18 000 copies vendues lors de sa première semaine de lancement au Japon. Le 19 novembre, les backers qui ont opté pour la version Steam pourront (enfin) recevoir le jeu et les récompenses in-game associées qui leur avaient été promises lors de la campagne Kickstarter.

Shenmue III est actuellement disponible sur PS4 et l'Epic Games Store et rejoindra donc le catalogue de Steam le 19 novembre.